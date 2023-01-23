『アウトドア用品 DOD(ディーオーディー) ワンポールテントL用グランドシート 385cm×350cm GS8-563-GY 8人用【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 03時 24分に出品され03月04日 03時 24分に終了予定です。即決価格は7,972円に設定されています。現在91件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 テント部品、アクセサリー

【商品名】

DOD(ディーオーディー) ワンポールテントL用グランドシート 385cm×350cm GS8-563-GY 8人用

DOD(ディーオーディー)



【商品説明】

・カラー:グレー

・サイズ:(約)W385×D350cm

・付属品:キャリーバッグ

・収納サイズ:(約)W41×D19cm×H9cm

・材質:210Dポリエステル(PUコーティング)

・適合モデル※:T8-200-TN、T8-200-BK ※詳しくはDODのページをご参照ください

・重量:(約)1.5kg



【サイズ】

高さ : 11.60 cm

横幅 : 12.20 cm

奥行 : 49.20 cm

重量 : 1.90 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。