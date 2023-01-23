『トキ 3WAY TML1234 NV【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 02時 43分に出品され03月08日 02時 43分に終了予定です。即決価格は7,972円に設定されています。現在162件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

トキ 3WAY TML1234 NV



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ29cmxヨコ41cmxマチ11cm

・ポケットの数:6(外側1/内側5)

・メイン素材: ナイロン

・留め具の種類: ジッパー

・表地: ナイロン

・重量:1130g



【サイズ】

高さ : 19.05 cm

横幅 : 35.31 cm

奥行 : 43.69 cm

重量 : 1.28 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ トキ

3WAY

TML1234

NV