『TOMOUNT テント 2-3人用 アルミポール 前室 耐水圧3000mm キャンプ テント 登山用 二重層 通気 防風 防水 軽量 アウト【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 06時 02分に出品され04月01日 06時 02分に終了予定です。即決価格は7,972円に設定されています。現在749件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TOMOUNT テント 2-3人用 アルミポール 前室 耐水圧3000mm キャンプ テント 登山用 二重層 通気 防風 防水 軽量 アウト
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 15.70 cm
横幅 : 18.70 cm
奥行 : 45.90 cm
重量 : 3.04 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7972円
749 入札履歴
終了
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