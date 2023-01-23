『アイリスオーヤマ ペット ソファベッド 犬 猫 角形L PSKN-650 グレー +ホットカーペット 角型 ペット用 L サイズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 19時 34分に出品され04月22日 19時 34分に終了予定です。即決価格は7,972円に設定されています。現在744件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ホットカーペットセット・グレー ワンサイズ
・・Color:グレーStyle:ホットカーペットセットPatternName:スクエアLサイズ
・商品サイズ(cm)：幅約65×奥行約50×高さ約14
・材質／表面：ポリエステル100％／底面：ポリプロピレン100％／詰めもの：ポリエステル100％
・適応サイズ適応サイズはあくまで目安です。ペットのサイズを確認し、ご使用ください。
・洗濯OK
・サイズ:幅約43×奥行約31(約1kg)
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落札価格7972円
744 入札履歴
終了
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