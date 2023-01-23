『つるやゴルフ ワンサイダー ハーフスタンドキャディバッグ レッド 口枠6.5型 重量1.6kg TSURUYA GOLF ONESIDER【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 13時 43分に出品され03月18日 13時 43分に終了予定です。即決価格は7,972円に設定されています。現在358件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
つるやゴルフ ワンサイダー ハーフスタンドキャディバッグ レッド 口枠6.5型 重量1.6kg TSURUYA GOLF ONESIDER
【商品説明】
・セパレーター内蔵
・口枠：6.5型
・素材：ポリエステル
・練習場やショートコースに最適
・重量：約1.6ｋｇ
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7972円
358 入札履歴
終了
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