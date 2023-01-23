『SSK(エスエスケイ) 野球 ノックバット 木製 プロエッジ FUNGO EBB8000 ナチュラル 93cm【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 07時 11分に出品され04月09日 07時 11分に終了予定です。即決価格は7,971円に設定されています。現在928件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SSK(エスエスケイ) 野球 ノックバット 木製 プロエッジ FUNGO EBB8000 ナチュラル 93cm



【商品説明】

・サイズ：重量/570g平均、長さ/89cm

CMR-X07KGDKG88

【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 6.00 cm

奥行 : 93.50 cm

重量 : 620.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。