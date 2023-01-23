『TOMOUNT アウトドアベッド キャンプコット 折りたたみ ベッド 軽量 耐荷重150kg 簡易ベッド コンパクト 防水 通気性 防災 収【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 18時 54分に出品され03月04日 18時 54分に終了予定です。即決価格は7,971円に設定されています。現在300件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TOMOUNT アウトドアベッド キャンプコット 折りたたみ ベッド 軽量 耐荷重150kg 簡易ベッド コンパクト 防水 通気性 防災 収



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 14.50 cm

横幅 : 15.90 cm

奥行 : 39.79 cm

重量 : 2.25 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。