『SENPPLE 脱毛器 vio対応 髭 冷感 だつもうき脱毛器 メンズ レディース 家庭用 IPL 光脱毛器【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 02時 21分に出品され03月28日 02時 21分に終了予定です。即決価格は7,971円に設定されています。現在977件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SENPPLE 脱毛器 vio対応 髭 冷感 だつもうき脱毛器 メンズ レディース 家庭用 IPL 光脱毛器
【商品説明】
・脱毛器
【サイズ】
高さ : 9.90 cm
横幅 : 15.10 cm
奥行 : 23.10 cm
重量 : 910.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7971円
977 入札履歴
終了
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