天海春香 / THE IDOLM＠STER 765PRO ALLSTARS＋ GRE＠TEST BEST! HISTORY／SWEET＆SMILE／COOL＆BITTER／LOVE＆PEACE [CD4枚セット]【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

種別:CD4枚セット アニメ・ゲーム国内アニメ音楽 発売日:2013/12/18 販売元:コロムビア・マーケティング 登録日:2023/03/02 天海春香 当店厳選セット商品一覧はコチラ 解説:【シリーズまとめ買い】連続リリース・シリーズ Blu-specCD2セット!「THE IDOLM@STER 765PRO ALLSTARS+ GRE@TEST BEST!」THE IDOLM@STER HISTORY/ SWEET&SMILE!/COOL&BITTER!/LOVE&PEACE!自分がプロデューサー!アイドル育成大人気シリーズ「アイドルマスター」!セット内容商品名:THE IDOLM@STER 765PRO ALLSTARS+ GRE@TEST BEST! -THE IDOLM@STER HISTORY-(Blu-specCD2)品番: COCX-38070JAN: 4988001748410発売日: 20130918商品内容: CD 1枚組商品解説: 16曲収録これまでのアイドルマスターの代表的曲収録ベストアルバム!アイマスリズムゲーム『アイドルマスター シャイニーフェスタ』〜「MUSIC」!「ビジョナリー」、「edeN」など収録!まさにアイドルマスターの歴史を追えるファン必携作品!商品名:THE IDOLM@STER 765PRO ALLSTARS+ GRE@TEST BEST! -SWEET&SMILE!-(Blu-specCD2)品番: COCX-380