『Selens ソフトボックス 65cm レードーム型 ディフューザー ボーエンズマウント適用 一秒展開 折り畳み 写真撮影 モノライト ポー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 05時 26分に出品され03月26日 05時 26分に終了予定です。即決価格は7,971円に設定されています。現在262件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Selens ソフトボックス 65cm レードーム型 ディフューザー ボーエンズマウント適用 一秒展開 折り畳み 写真撮影 モノライト ポー
【商品説明】
・【ディフューザーカバー】2層のディフューザーカバーが備え、光を柔らかくして、もっと均一な光線を提供させます。
・【ボーエンズマウント対応】ボーエンズマウントが対応可能、フラッシュ、スピードライト、モノライトや他のボーエンズマウント照明アクセサリーに対応できます。スタジオ撮影、ポートレート、商品撮影など適用します。
・【収納便利】サイズ：直径65cm、折り畳みサイズ：51cm。重量：1197g。簡単に展開や折り畳み可能で、持ち運びや収納も便利です。
・【設置簡単】快速展開できるのタイプで、開けたり折りたたんだりすることも簡単です。撮影時の効率をアップします。
・【高反射率】内側に高品質な材料を作られて
【サイズ】
高さ : 9.30 cm
横幅 : 9.30 cm
奥行 : 51.00 cm
重量 : 1.20 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7971円
262 入札履歴
終了
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