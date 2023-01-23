『Native Pup レインボーフラッグ プライド 犬用リード【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月29日 01時 53分に出品され04月29日 01時 53分に終了予定です。即決価格は7,970円に設定されています。現在169件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Native Pup レインボーフラッグ プライド 犬用リード
【商品説明】
・お揃いのカラー: お揃いのカラーを別々に販売して、外観を完成させましょう。
・レインボーフラッグドッグリーシュ:この鮮やかなレインボーフラッグ犬のリードであなたのプライドを示しましょう。
・耐久性: 当社のユニークな犬用リーシュは、破れにくい丈夫なポリエステル製です。
・鮮やかな色: あなたの犬は服を1枚しか手に入れないので、数えましょう。 愛犬を美しくするために最もユニークな柄を選びます。
【サイズ】
高さ : 2.54 cm
横幅 : 5.33 cm
奥行 : 11.43 cm
重量 : 110.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7970円
169 入札履歴
終了
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