『Tooge 寝袋 冬用 ダウン シュラフ 最低温度-25℃ 二代目 防水保温 2個連結 丸洗い コンパクト 収納袋付き 登山 防災 登山 (【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月09日 20時 30分に出品され05月09日 20時 30分に終了予定です。即決価格は7,970円に設定されています。現在557件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Tooge 寝袋 冬用 ダウン シュラフ 最低温度-25 二代目 防水保温 2個連結 丸洗い コンパクト 収納袋付き 登山 防災 登山 (



【商品説明】

・【2個連結使用】フファスナーの開きの向きは左、右二つのタイプがあります。左右2個連結してご使用ができる。

・【いろいろな用途】登山、フィッシング、キャンプ、旅行、車泊など、緊急避難時用にと、いざという時の為にもお勧めの寝袋。

・【もっと暖かくて軽い】本製品は2021年中旬によりよいダウンを変更して、2.3kg寝袋は改良版でございます。もっとよいダウンを換えて、従来品より２倍の暖かさ、快適使用温度は-5度から-10度までアップして、重さも400ｇ下がりました。収納袋に入れてから、ベルトで縦方向・横方向バランス良く圧縮され、ボールのようにコンパクトにすることができる寝袋。

・【肌触りが良く】内生地は



【サイズ】

高さ : 23.00 cm

横幅 : 24.00 cm

奥行 : 42.00 cm

重量 : 2.40 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。