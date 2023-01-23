『Tooge 寝袋 冬用 ダウン シュラフ 最低温度-25℃ 二代目 防水保温 2個連結 丸洗い コンパクト 収納袋付き 登山 防災 登山 (【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月09日 20時 30分に出品され05月09日 20時 30分に終了予定です。即決価格は7,970円に設定されています。現在557件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Tooge 寝袋 冬用 ダウン シュラフ 最低温度-25 二代目 防水保温 2個連結 丸洗い コンパクト 収納袋付き 登山 防災 登山 (
【商品説明】
・【2個連結使用】フファスナーの開きの向きは左、右二つのタイプがあります。左右2個連結してご使用ができる。
・【いろいろな用途】登山、フィッシング、キャンプ、旅行、車泊など、緊急避難時用にと、いざという時の為にもお勧めの寝袋。
・【もっと暖かくて軽い】本製品は2021年中旬によりよいダウンを変更して、2.3kg寝袋は改良版でございます。もっとよいダウンを換えて、従来品より２倍の暖かさ、快適使用温度は-5度から-10度までアップして、重さも400ｇ下がりました。収納袋に入れてから、ベルトで縦方向・横方向バランス良く圧縮され、ボールのようにコンパクトにすることができる寝袋。
・【肌触りが良く】内生地は
【サイズ】
高さ : 23.00 cm
横幅 : 24.00 cm
奥行 : 42.00 cm
重量 : 2.40 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
QEZER ダウン寝袋 マミー型 春夏秋用 シュラフ 超軽量 600FP羽毛寝袋 400T撥水加工 極小 コンパクト 2人用に連結可能 キャ
¥ 7970
SEA TO SUMMIT(シートゥーサミット) クールマックスアダプター トラベラー アクア ST81408
¥ 7970
コールマン(Coleman) 寝袋 ファミリー2in1 C10 使用可能温度10度 封筒型 2000027256
¥ 7970
QEZER ダウン寝袋 マミー型 春夏秋用 シュラフ 超軽量 600FP羽毛寝袋 400T撥水加工 極小 コンパクト 2人用に連結可能 キャ
¥ 7969
DOD(ディーオーディー) ワンポールテントテーブル ポールを囲んで 簡単設置 ウッド調 折りたたみ式 TB6-487
¥ 7969
Snugpak(スナグパック) 寝袋 ノーチラス スクエア ライトジップ ストームブルー 2シーズン対応 丸洗い可能 快適使用温度3度 (日
¥ 7968
コールマン(Coleman) コンパクトローコット 2000038873
¥ 7968
SEA TO SUMMIT（シートゥーサミット） サーモライトリアクター コンパクトプラス
¥ 7967
Snugpak(スナグパック) 寝袋 マリナー スクエア ライトジップ ユーカリ 快適使用温度-2度 (日本正規品)
¥ 7967
【倍 倍 倍】エアーマット キャンプマット 車中泊マット アウトドアマット 簡易ベッド 防災用品 軽量 コンパクト 折畳み式 エアーベッド 電動ポンプ 普段使い
¥ 7967
SEA TO SUMMIT（シートゥーサミット） サーモライトリアクター コンパクトプラス
¥ 7967
コールマン(Coleman) 寝袋 アドベンチャークッションバッグ C5 快適温度5度 封筒型
¥ 7967
ATORPOK 折り畳み式ベッド 簡易ベッド コット 折りたたみベッド 防水 通気性 軽量 こっと アウトドアベッド キャンプベッド おりた
¥ 7967
キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) 寝袋 シュラフ 快適温度-3度/使用限界温度-9度 マミー型 スリーピングバッグ III オ
¥ 7967
インテックス エアーベッド 64901JB 電動ポンプ内蔵エアーベッド プレムエアーワン シングルサイズ キャリーバッグ付き INTEX
¥ 7966
コールマン(Coleman) 寝袋 フリースEZキャリー C0 使用可能温度0度 封筒型 オリーブリーフ 2000033802
¥ 7966
キャプテンスタッグ 寝袋 冬用 封筒型シュラフ グランデ 1400 ピロー付 グリーン 最低使用温度5度M-3471
¥ 7966
Ohuhu 寝袋 封筒型 冬用 2人用 防水 シュラフ 丸洗いok 連結可能 最低使用温度 -5度-20度 車中泊 登山 キャンプ用 オール
¥ 7966
落札価格7970円
557 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！