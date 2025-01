MicroDIMM 2GB 172pin PC2-4200 DDR2 533 CL4 BIBLO LOOX Lets Note対応【年末の贈り物】

商品情報

【商品名】

MicroDIMM 2GB 172pin PC2-4200 DDR2 533 CL4 BIBLO LOOX Lets Note対応



【商品説明】

・Capacity: GB

・Please refrain from. Listing is other than memoringoorizinaru Product Notes Apple

・Standards: MicroDIMM DDR2



【サイズ】

高さ : 0.60 cm

横幅 : 4.80 cm

奥行 : 6.10 cm

重量 : 10.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。