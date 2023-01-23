『サンワサプライ 同軸ケーブル(3C2V) 10m KB-73B2N【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 05時 01分に出品され03月14日 05時 01分に終了予定です。即決価格は7,970円に設定されています。現在261件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 BNC-P3コネクタを持つ映像機器同士を接続するケーブルです。

線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブル(3C-2V)を使用しています。

ケーブル長:10m

コネクタ形状:BNC-P3コネクタ オス - BNC-P3コネクタ オス

ケーブル直径:5.2mm

ケーブル規格(線材):3C-2V 75Ω同軸ケーブル