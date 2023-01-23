『サンワサプライ 同軸ケーブル(3C2V) 10m KB-73B2N【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 05時 01分に出品され03月14日 05時 01分に終了予定です。即決価格は7,970円に設定されています。現在261件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
BNC-P3コネクタを持つ映像機器同士を接続するケーブルです。
線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブル(3C-2V)を使用しています。
ケーブル長:10m
コネクタ形状:BNC-P3コネクタ オス - BNC-P3コネクタ オス
ケーブル直径:5.2mm
ケーブル規格(線材):3C-2V 75Ω同軸ケーブル
10個セット エレコム USB2.0ケーブル U2C-BN30BKX10 elecom パソコン パソコン周辺機器 USBケーブル[▲][AS]
¥ 7966
10個セット エレコム Cat6準拠LANケーブル LD-GPN BU5X10 elecom パソコン パソコン周辺機器 LANケーブル[▲][AS]
¥ 7966
10個セット エレコム Cat6準拠LANケーブル LD-GPN BK5X10 elecom パソコン パソコン周辺機器 LANケーブル[▲][AS]
¥ 7966
10個セット エレコム 両面挿しUSB延長ケーブル(A-A) U2C-DE30BKX10 elecom パソコン パソコン周辺機器 USBケーブル[▲][AS]
¥ 7966
10個セット エレコム 両面挿しUSBケーブル(A-B) U2C-DB30BKX10 [▲][AS]
¥ 7966
10個セット エレコム ツメ折れ防止スリムLANケーブル(Cat6準拠) LD-GPST BU30X10 elecom パソコン パソコン周辺機器 LANケーブル[▲][AS]
¥ 7966
10個セット エレコム ツメ折れ防止スリムLANケーブル(Cat6準拠) LD-GPST BK30X10 [▲][AS]
¥ 7966
10個セット エレコム ツメ折れ防止LANケーブル(Cat6A) LD-GPAT BU30X10 elecom パソコン パソコン周辺機器 LANケーブル[▲][AS]
¥ 7966
10個セット エレコム ツメ折れ防止フラットLANケーブル(Cat6準拠) LD-GFT BU20X10 elecom パソコン パソコン周辺機器 LANケーブル[▲][AS]
¥ 7966
10個セット エレコム ツメ折れ防止フラットLANケーブル(Cat6A) LD-GFAT BM15X10 elecom パソコン パソコン周辺機器 LANケーブル[▲][AS]
¥ 7966
10個セット エレコム ツメ折れ防止クロスケーブル(Cat5E準拠) LD-CTXT BU50X10 elecom パソコン パソコン周辺機器 ケーブル[▲][AS]
¥ 7966
10個セット エレコム USB2.0スイングケーブル USB-SEA01X10 elecom パソコン パソコン周辺機器 USBケーブル[▲][AS]
¥ 7966
10個セット エレコム フェライト内蔵USBケーブル USB2-FS3X10 [▲][AS]
¥ 7966
10個セット エレコム USB2.0ケーブル(mini-Bタイプ) U2C-M30BKX10 elecom パソコン パソコン周辺機器 USBケーブル[▲][AS]
¥ 7966
10個セット エレコム エコUSB2.0ケーブル(mini-Bタイプ) U2C-JM50BKX10 elecom パソコン パソコン周辺機器 USBケーブル[▲][AS]
¥ 7966
10個セット エレコム USB2.0延長ケーブル(A-A延長タイプ) U2C-E30BKX10 elecom パソコン パソコン周辺機器 USBケーブル[▲][AS]
¥ 7966
10個セット エレコム スリムモジュラケーブル(白) MJ-15WHX10 elecom パソコン パソコン周辺機器 ケーブル[▲][AS]
¥ 7966
【20個セット】 Lazos Type C - ライトニングケーブル ホワイト 2m LTC-C-W2X20 [▲][AS]
¥ 7959
落札価格7970円
261 入札履歴
終了
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