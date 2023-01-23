『S.H.Figuarts FiguartsZERO バスコ&サリー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 02時 44分に出品され03月15日 02時 44分に終了予定です。即決価格は7,970円に設定されています。現在216件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

S.H.Figuarts FiguartsZERO バスコ&サリー



【商品説明】

・【サイズ】バスコ：約150mm/サリー：約100mm

・【素材】ABS、PVC



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 19.00 cm

奥行 : 22.00 cm

重量 : 360.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。