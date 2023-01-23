『デサント ウィンドブレーカー 耐久はっ水 高耐水性 吸放湿 防風 裏メッシュ トレーニング ランニング DTM-3911 Uネイビーxブルー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 20時 35分に出品され03月31日 20時 35分に終了予定です。即決価格は7,970円に設定されています。現在713件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デサント ウィンドブレーカー 耐久はっ水 高耐水性 吸放湿 防風 裏メッシュ トレーニング ランニング DTM-3911 Uネイビーxブルー



【商品説明】

・SIZE:XA ゆき丈:97cm 身幅:65cm 着丈:75cm

・メイン素材: ポリエステル

・素材構成: 100% ポリエステル



【サイズ】

高さ : 1.50 cm

横幅 : 32.00 cm

奥行 : 48.00 cm

重量 : 280.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。