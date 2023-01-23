『ソニー ワイヤレスヘッドホン WH-CH510 / bluetooth / AAC対応 / 最大35時間連続再生 2019年モデル / マイ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 22時 45分に出品され04月03日 22時 45分に終了予定です。即決価格は7,970円に設定されています。現在857件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ソニー ワイヤレスヘッドホン WH-CH510 / bluetooth / AAC対応 / 最大35時間連続再生 2019年モデル / マイク付き /ホワイト WH-CH510 W



【商品説明】

・わずか約132gの軽量設計で快適な装着感を実現

・コンパクト軽量な30mmドライバーでも高精細な音楽再生を実現

・ワイヤレスでも高音質なAACに対応で音質劣化の少ないリスニングを実現

・持ち運びしやすく、コンパクトになるスイーベル機構を採用

・最大35時間再生可能 高音質設計のbluetooth対応ワイヤレスヘッドホン

・耳元のボタンでスマートフォンなどのプレーヤーをかんたん操作

・通信方式:Bluetooth標準規格Ver.5.0