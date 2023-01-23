『パンツ 【LOULOU WILLOUGHBY】ブライトリネンテーパードパンツ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 22時 47分に出品され04月02日 22時 47分に終了予定です。即決価格は7,970円に設定されています。現在419件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 『セール実施中』

ZOZO問い合わせ番号:71314006

ショップ:allureville，アルアバイル

ブランド:Loulou Willoughby，ルルウィルビー

商品名:【LOULOU WILLOUGHBY】ブライトリネンテーパードパンツ

カテゴリ:パンツ>その他パンツ

ブランド品番:212310-12-070

素材:表地：綿59%麻23%ポリエステル18% 裏地：ポリエステル100%

原産国:日本

カラー:オフホワイト，ブラック，グリーン，オレンジ

サイズ:1，2，3

企画ID:1565558

カテゴリ ファッション

レディースファッション

ボトムス、パンツ タグ パンツ

【LOULOU

WILLOUGHBY】ブライトリネンテーパードパンツ