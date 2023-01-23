『ミズノ 野球 少年軟式バット ジュニア 少年軟式用金属製 ウィルドライブレッド 1CJMY16776 MIZUNO【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 14時 45分に出品され03月28日 14時 45分に終了予定です。即決価格は7,970円に設定されています。現在350件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 WILLDRIVE RED 金属ならではの弾き、打感を手に入れろ！



カラー：50( ゴールド )

サイズ：76cm

質量：平均520g

バランス：ミドルバランス（ミドルヒッター向き）

素材：超々ジュラルミン

最大径：直径66mm

グリップテープ：1CJYT1260062

原産国：中国製





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