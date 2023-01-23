『チャンピオン Champion ゴルフウェア スウェット メンズ TW TERRY TURTLE C3-YG003【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 13時 10分に出品され03月24日 13時 10分に終了予定です。即決価格は7,970円に設定されています。現在769件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 オーセンティックな裏毛編みのスウェット素材で、優れたストレッチ性に加え、裏面を起毛することで保温性と肌触りの良さを向上した「Light Stretch Warm」を使用したTECH WEAVER（テックウィーブ） テリー タートルネックスウェットシャツです。肩の動きをスムーズにするラグランスリーブは腕のカーブに沿いやすいよう計算されたカッティングで、袖口はアドレス時に邪魔になりにくい少し長めのリブ仕様。両脇にもリブを入れることで、脱ぎ着がしやすく、体の動きもスムーズ。機能性と快適性を高めた秋冬のゴルフプレーに適したアイテムです。胸に2色使いのChampion（チャンピオン）ロゴ、袖に「USA」のグラフィック、衿にはCロゴを刺繍しています。胸のChampionロゴは立体刺繍です。

カラー：090、070、370

サイズ：M、L、XL

対応身長：167cm-173cm

胸囲：89cm-95cm

素材：ポリエステル100%

原産国：中国