『【沖縄県内（離島含）3，300円以上送料無料】ゼット ZETT 野球 一般軟式バット 一般軟式 アルミバット GODA-V9 ゴーダV9 シルバー 84cm BAT34314【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 19時 49分に出品され03月17日 19時 49分に終了予定です。即決価格は7,970円に設定されています。現在255件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 超々ジュラルミン材を使用したベーシックなモデルのコストパフォーマンス品。

カラー：1300 ( シルバー )

サイズ：84cm

重量：670g平均

直径：φ69.5mm

素材：超々ジュラルミン

バランス：ミドルバランス

原産国：中国

付属品：グリップテープ/PU製ウェットグリップテープ ( 厚さ1.0mm )・BTX1325





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