『ミズノ 野球用 木製 トレーニングバット 打撃可 2022セレクションモデル 1CJWT225 SN6【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 07時 58分に出品され05月07日 07時 58分に終了予定です。即決価格は7,970円に設定されています。現在404件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 MIZUNO 木製打撃可トレーニングプロフェッショナル W 2022セレクションモデルプロ型形状のトレーニングバット。練習で使うバットはこの1本。打撃可素材：木製サイズ 84cm/平均950g 最大径平均/Φ65mmカラー：ライム×シルバーHY3 山川型MM55 村上型RK33 菊池型SN6 中田型 商品カテゴリ カンピスタ MIZUNO(ミズノ) スポーツ 野球 バット 軟式

商品コード 1CJWT22584-SN6