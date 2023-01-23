『スポルディング （SPALDING） 41-013BK バスケットボール バック ケイジャープロ ブラック 22SS【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 18時 54分に出品され03月04日 18時 54分に終了予定です。即決価格は7,970円に設定されています。現在778件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【メーカー】スポルディング （SPALDING）

【カテゴリー】バスケットボール

【分類】バック

【商品説明】

ボール・シューズ・アパレルなど、バスケに必要な装備を全て収納可能。厚手で耐久性に優れた900デニールのCORDURAナイロン生地を使用。通気性に優れたメッシュ素材のシューズポケット。悪天候でも安心の止水ジップを採用。荷重を分散させ肩の負担を軽減するショルダーパット。可動式チェストベルトで身体に合わせた位置調整が可能。携帯電話の取り出しに便利なメッシュポケット付き。



【カラー・仕様・サイズ】

カラー：ブラック(BK)

素材：Cordura900Dナイロン/ポリエステル/PVC

サイズ：W57×H35×D32cm

容量：約32L