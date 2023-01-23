『白光(HAKKO) 卓上吸煙器 FA400-01【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 07時 00分に出品され03月08日 07時 00分に終了予定です。即決価格は7,970円に設定されています。現在974件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【 ご注意：ご購入後の当店からのメールを必ずご確認ください 】

電源:AC 100V 50/60Hz

消費電力:50Hz 15W/60Hz 13W

プラグ形状:2極接地型プラグ

交換フィルター:A1001(1枚入り)

運転音:50Hz 48dB/60Hz 51dB

処理風量(50Hz):縦置き 1?/min.、横置き 0.4?/min.

処理風量(60Hz):縦置き 1.1?/min.、横置き 0.5?/min.

外形寸法:166(W)×212(H)×113(D)mm

重量:910g(コードを除く)