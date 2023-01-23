『マジカルウォーター ドライ風 アンスリューム エントランス 周年祝 ディスプレイ アンティーク風花器 165【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 17時 25分に出品され03月30日 17時 25分に終了予定です。即決価格は7,970円に設定されています。現在254件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ドライフラワー風ですが、全て素材はアーティフィシャルフラワーで仕上げておりますので、退色や散る心配も無いので飲食店さんなど衛生面がきになる
ショップ様にもご利用頂けます。
花器とステムの調和がスタイリッシュですので、店舗ディスプレイや
記念日、お祝いなどに。
〜マジカルウォーターとは〜
本物のようにクリアで綺麗なお水にみえるシリコン素材の人工水です。
倒しても零れることもなく水替えも不要です。
この状態のまま、ずっと楽しんで頂けます。
このままリビングや玄関、インテリアとして飾って素敵ですし、
プチギフトとしても！
サイズ
高さ・・・ガラス花器底面からトップの花まで 約50センチ前後
画像参照
ガラス花器 １０×Ｈ２１ｃｍ
ガラスのみΦ５×Ｈ１５ｃｍ
ガラス取り外し可能
使用花材・・・ アンスリューム パンパス クルクマ 他
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落札価格7970円
254 入札履歴
終了
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