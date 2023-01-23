『ニット 【ECORR 】ソフト ウール メランジ プルオーバー / SOFT WOOL MELANGE PULLOVER【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月15日 00時 37分に出品され05月15日 00時 37分に終了予定です。即決価格は7,970円に設定されています。現在670件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ZOZO問い合わせ番号:76616028
ショップ:KONVINI，コンビニ
ブランド:ECORR，エコル，KONVINI，コンビニ
商品名:【ECORR 】ソフト ウール メランジ プルオーバー / SOFT WOOL MELANGE PULLOVER
カテゴリ:トップス>ニット/セーター
ブランド品番:162233
素材:ウール 5%，アクリル 39%，ポリエステル 53%，スパン 3%
原産国:KOREA
カラー:グレー，ベージュ，グリーン
サイズ:1，2，3
企画ID:1665335，1629486，1614289，1614251
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落札価格7970円
670 入札履歴
終了
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