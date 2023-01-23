『スノーピーク(snow peak) ヘキサイーズ 1 グランドシート SDI-101-1【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 09時 23分に出品され03月17日 09時 23分に終了予定です。即決価格は7,970円に設定されています。現在71件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スノーピーク(snow peak) ヘキサイーズ 1 グランドシート SDI-101-1
【商品説明】
・ サイズ:210×130cm
・ セット内容:本体、収納ケース
・ 収納ケースサイズ:18×34cm
・ 材質:210Dポリエステルオックス・PUコーティング耐水圧1，800mmミニマム
・ 重量:0.4kg
【サイズ】
高さ : 7.20 cm
横幅 : 23.00 cm
奥行 : 33.60 cm
重量 : 400.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7970円
71 入札履歴
終了
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