『スノーピーク(snow peak) ヘキサイーズ 1 グランドシート SDI-101-1【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 09時 23分に出品され03月17日 09時 23分に終了予定です。即決価格は7,970円に設定されています。現在71件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スノーピーク(snow peak) ヘキサイーズ 1 グランドシート SDI-101-1



【商品説明】

・ サイズ:210×130cm

・ セット内容:本体、収納ケース

・ 収納ケースサイズ:18×34cm

・ 材質:210Dポリエステルオックス・PUコーティング耐水圧1，800mmミニマム

・ 重量:0.4kg



【サイズ】

高さ : 7.20 cm

横幅 : 23.00 cm

奥行 : 33.60 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。