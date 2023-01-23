バンズ スケート オールドスクール 28.5cm(US10.5) ラプトダークネイビー #VN0A5FCBDNV VANS Skate Old Skool【2025年度カレンダ】

商品情報

SKATE CLASSICSはスケーターのために徹底的に再設計された、新しいスケートボーディングライン。クッション性の高いPOPCUSHインソールは継続し、タンを固定するストラップを内蔵することでフィット感を向上させた。ソールのラバーテープの形状も見直し、光沢感を出すことで、よりレトロな外観に近づけている。 キーワード[ 靴:メンズ靴:スニーカー ] 商品名[ バンズ バンズ スケート オールドスクール [サイズ：28.5cm(US10.5)] [カラー：ラプトダークネイビー] #VN0A5FCBDNV ] 英語名[ VANS VANS Skate Old Skool ]



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