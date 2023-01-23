『バンズ スケート オールドスクール 28.5cm(US10.5) ラプトダークネイビー #VN0A5FCBDNV VANS Skate Old Skool【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月13日 08時 15分に出品され03月13日 08時 15分に終了予定です。即決価格は7,970円に設定されています。現在961件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
SKATE CLASSICSはスケーターのために徹底的に再設計された、新しいスケートボーディングライン。クッション性の高いPOPCUSHインソールは継続し、タンを固定するストラップを内蔵することでフィット感を向上させた。ソールのラバーテープの形状も見直し、光沢感を出すことで、よりレトロな外観に近づけている。 キーワード[ 靴:メンズ靴:スニーカー ] 商品名[ バンズ バンズ スケート オールドスクール [サイズ：28.5cm(US10.5)] [カラー：ラプトダークネイビー] #VN0A5FCBDNV ] 英語名[ VANS VANS Skate Old Skool ]
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バンズ スケート オールドスクール 28cm(US10) ラプトダークネイビー #VN0A5FCBDNV VANS Skate Old Skool
¥ 7970
バンズ スケート オールドスクール 28cm(US10) ラプトダークネイビー #VN0A5FCBDNV VANS Skate Old Skool
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バンズ スケート オールドスクール 28cm(US10) ラプトダークネイビー #VN0A5FCBDNV VANS Skate Old Skool
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バンズ スケート オールドスクール 28cm(US10) ラプトダークネイビー #VN0A5FCBDNV VANS Skate Old Skool
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バンズ スケート オールドスクール 26cm(US8) ラプトダークネイビー #VN0A5FCBDNV VANS Skate Old Skool
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バンズ スケート オールドスクール 26cm(US8) ラプトダークネイビー #VN0A5FCBDNV VANS Skate Old Skool
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バンズ スケート オールドスクール 26cm(US8) ラプトダークネイビー #VN0A5FCBDNV VANS Skate Old Skool
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バンズ スケート オールドスクール 26cm(US8) ラプトダークネイビー #VN0A5FCBDNV VANS Skate Old Skool
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ニューバランス ヌメリック NM306LDY [サイズ：29cm (US11) Dワイズ] [カラー：ネイビー×ホワイト] NEW BALANCE 新品 未使用
¥ 7970
ニューバランス ヌメリック NM306LBW 29cm (US11) Dワイズ ホワイト×ガム NEW BALANCE
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ニューバランス ヌメリック NM306LBW 29cm (US11) Dワイズ ホワイト×ガム NEW BALANCE
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ニューバランス ヌメリック NM306LBW 29cm (US11) Dワイズ ホワイト×ガム NEW BALANCE
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ニューバランス ヌメリック NM306LWW 29cm (US11) Dワイズ ブルー×オレンジ NEW BALANCE
¥ 7970
ニューバランス ヌメリック NM306LWW 29cm (US11) Dワイズ ブルー×オレンジ NEW BALANCE
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ニューバランス ヌメリック NM306LWW 29cm (US11) Dワイズ ブルー×オレンジ NEW BALANCE
¥ 7970
落札価格7970円
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終了
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