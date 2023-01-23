『アメリカ軍 BDU カーゴショートパンツ 迷彩服パンツ Sサイズ リップストップ ブラック レプリカ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月11日 12時 02分に出品され04月11日 12時 02分に終了予定です。即決価格は7,970円に設定されています。現在111件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アメリカ軍 BDU カーゴショートパンツ 迷彩服パンツ Sサイズ リップストップ ブラック レプリカ
【商品説明】
・米軍(US軍) サバゲー/サバイバルゲーム ミリタリーパンツ/ズボン
CMR-X077RYRC5H
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7970円
111 入札履歴
終了
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