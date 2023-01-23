『レザーバッグ ショルダーバッグ 日本製 豊岡製鞄 牛革 本革 メンズ 街持ち 旅行 チョコ KBN01016 サドル SADDLE【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 00時 12分に出品され03月19日 00時 12分に終了予定です。即決価格は7,970円に設定されています。現在118件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 手に馴染みやすい牛革のショルダーバッグ。

シャドー(影付き)加工した上質な牛革(本革)を使用。

コンパクトながら必需品の収納もバッチリ！

街持ちや観光など幅広いシーンで大活躍。



サイズ 横幅24cm × 高さ15cm × 厚み1cm

重量 約230g

素材 牛革

内装素材 綿

カラー 04-チョコ

生産地 日本製（ 兵庫県豊岡市にて生産 ）

ブランド SADDLE（サドル）

仕様【正面】

・ファスナーポケット×2

【メインルーム内部】

・ファスナーポケット

・オープンポケット

・カード入れ×4

その他

・ショルダーベルト

・YKKファスナー



こちらの商品は受注後取り寄せ商品となります

１週間程の納期が掛かります

※受注時メーカーに在庫がなくキャンセルさせて頂く場合が御座います

その際はご容赦下さいますようお願い申し上げます

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ レザーバッグ

ショルダーバッグ

日本製

豊岡製鞄

牛革

本革

メンズ

街持ち

旅行

チョコ

KBN01016

サドル

SADDLE