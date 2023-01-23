『レザーバッグ ショルダーバッグ 日本製 豊岡製鞄 牛革 本革 メンズ 街持ち 旅行 チョコ KBN01016 サドル SADDLE【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 00時 12分に出品され03月19日 00時 12分に終了予定です。即決価格は7,970円に設定されています。現在118件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
手に馴染みやすい牛革のショルダーバッグ。
シャドー(影付き)加工した上質な牛革(本革)を使用。
コンパクトながら必需品の収納もバッチリ！
街持ちや観光など幅広いシーンで大活躍。
サイズ 横幅24cm × 高さ15cm × 厚み1cm
重量 約230g
素材 牛革
内装素材 綿
カラー 04-チョコ
生産地 日本製（ 兵庫県豊岡市にて生産 ）
ブランド SADDLE（サドル）
仕様【正面】
・ファスナーポケット×2
【メインルーム内部】
・ファスナーポケット
・オープンポケット
・カード入れ×4
その他
・ショルダーベルト
・YKKファスナー
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落札価格7970円
118 入札履歴
終了
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