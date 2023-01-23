『[アメリカンツーリスター] カムデン ツー 2.0 バックパック 1 メンズ DB609006 ブラック Free Size【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 19時 16分に出品され04月02日 19時 16分に終了予定です。即決価格は7,970円に設定されています。現在653件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 タテ45cmxヨコ30cmxマチ15cm

ポケットの数:10(外側4/内側6)

重量:640g

ペンホルダー付き

PC収納可

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ [アメリカンツーリスター]

カムデン

ツー

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バックパック

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