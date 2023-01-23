『アイムス (IAMS) キャットフード 11歳以上用 毎日の健康サポート チキン シニア猫用 1.5kg×6個 (ケース販売)【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 06時 21分に出品され04月04日 06時 21分に終了予定です。即決価格は7,970円に設定されています。現在875件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アイムス (IAMS) キャットフード 11歳以上用 毎日の健康サポート チキン シニア猫用 1.5kg×6個 (ケース販売)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 26.40 cm

横幅 : 39.00 cm

奥行 : 41.40 cm

重量 : 10.12 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。