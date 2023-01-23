『アイムス (IAMS) キャットフード 11歳以上用 毎日の健康サポート チキン シニア猫用 1.5kg×6個 (ケース販売)【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 06時 21分に出品され04月04日 06時 21分に終了予定です。即決価格は7,970円に設定されています。現在875件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アイムス (IAMS) キャットフード 11歳以上用 毎日の健康サポート チキン シニア猫用 1.5kg×6個 (ケース販売)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 26.40 cm
横幅 : 39.00 cm
奥行 : 41.40 cm
重量 : 10.12 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7970円
875 入札履歴
終了
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