『1:24 FAST & FURIOUS DIECAST MINICAR LettyS Rallry Fighter【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 23時 44分に出品され03月22日 23時 44分に終了予定です。即決価格は7,969円に設定されています。現在380件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
画像出典元：「ジャダトイズ(jada toys)」より引用
【商品名】
1:24 FAST & FURIOUS DIECAST MINICAR LettyS Rallry Fighter
【ブランド】
ジャダトイズ(jada toys)
【商品説明】
・Jada 98297 - 1/24 Scale Model Car Fast & Furious - Lettys Rally Fighter
【商品カテゴリ】
おもちゃのミニカー
【サイズ】
高さ : 12.20 cm
横幅 : 12.40 cm
奥行 : 25.90 cm
重量 : 680.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7969円
380 入札履歴
終了
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