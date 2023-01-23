『1:24 FAST & FURIOUS DIECAST MINICAR LettyS Rallry Fighter【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 23時 44分に出品され03月22日 23時 44分に終了予定です。即決価格は7,969円に設定されています。現在380件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 画像出典元：「ジャダトイズ(jada toys)」より引用



【商品名】

1:24 FAST & FURIOUS DIECAST MINICAR LettyS Rallry Fighter



【ブランド】

ジャダトイズ(jada toys)



【商品説明】

・Jada 98297 - 1/24 Scale Model Car Fast & Furious - Lettys Rally Fighter



【商品カテゴリ】

おもちゃのミニカー



【サイズ】

高さ : 12.20 cm

横幅 : 12.40 cm

奥行 : 25.90 cm

重量 : 680.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ミニカー タグ 1:24

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