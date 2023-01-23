『A-FIT 偏光サングラス メガネの上から サングラス メンズ オーバーグラス AF-OS11-C2【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 11時 55分に出品され03月27日 11時 55分に終了予定です。即決価格は7,969円に設定されています。現在484件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 オーバーグラスのデザインを一新：メガネの上からでも格好良くかけられます

最高レベルの偏光サングラス：偏光レンズの効果の高さを示す偏光度98.5％。まぶしさを解消

目の安全を確保：UV99.9％カット、耐衝撃性抜群のポリカーボネイト偏光レンズ目の安全を確保：UV99.9％カット、耐衝撃性抜群のポリカーボネイト偏光レンズ（日本眼鏡普及光学器検査協会2020年10月5日試験結果）

超軽量アジアンフィットフレーム：軽くて快適なかけ心地

交換・返品OK：配達後10日間、サイズやデザインがあわない場合の交換・返品を承ります