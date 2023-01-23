『オリジナルライオン No.7107【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 06時 21分に出品され03月22日 06時 21分に終了予定です。即決価格は7,969円に設定されています。現在375件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
オリジナルライオン No.7107
【商品説明】
・本体サイズ:20cm
・直径22mmまで切断可能
・重さ:220g
【サイズ】
高さ : 2.60 cm
横幅 : 9.60 cm
奥行 : 27.00 cm
重量 : 280.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございます。その際は、別途ご連絡させていただきます。
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落札価格7969円
375 入札履歴
終了
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