『PAWZ Road キャットタワー 多頭飼い 据え置き 多用 高さ爪磨き 頑丈 安全 爪とぎ 猫おもちゃ ハンモック 猫の遊び場 164cm【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 07時 12分に出品され04月19日 07時 12分に終了予定です。即決価格は7,969円に設定されています。現在924件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

PAWZ Road キャットタワー 多頭飼い 据え置き 多用 高さ爪磨き 頑丈 安全 爪とぎ 猫おもちゃ ハンモック 猫の遊び場 164cm



【商品説明】

・【ちょうどいい段取り】猫ちゃんがスムーズに頂上まで登れる道を意識して設計されているから、子猫ちゃんからシニア猫も快適に遊べます！

・【多頭飼い】休憩できる場所はたくさんあるので、多頭飼いの場合でもご使用できます！可愛い猫ちゃんたちがここで遊んだり、寝たりして、見るだけでも楽しいo(^o^)o

・【頑丈で安定したデザイン】



【サイズ】

高さ : 29.00 cm

横幅 : 50.00 cm

奥行 : 50.00 cm

重量 : 16.30 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



【賞味期限・消費期限を記載の商品につきまして】商品画像に賞味（消費）期限の記載がある場合、そちらはあくまでの見本商品の画像となります。当店ではガイドラインに沿った出荷可能な賞味（消費）期限を定めており、定めた日数以上の商品を出荷させて頂いております。