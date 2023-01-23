『BriSunshine キャットタワー 木製 ドア掛け 省スペース 吊り下げ キャットウォーク 麻紐爪とぎ付 W55xH27xD148cm【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月30日 03時 35分に出品され04月30日 03時 35分に終了予定です。即決価格は7,969円に設定されています。現在879件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

BriSunshine キャットタワー 木製 ドア掛け 省スペース 吊り下げ キャットウォーク 麻紐爪とぎ付 W55xH27xD148cm



【商品説明】

・?【天然素材】天然バーチ材とポリエステルを採用し、無垢材のように熱で変形しにくく、自然で安定した素材です。天然木は丈夫で硬いだけでなく、表面に独特の模様があるし、ナチュラルカラーで、おしゃれで可愛くて、ドアに掛けても見た目は気持ちよいです。さまざまな部屋に似合います。そして、本体もステップもバリがなく滑らかに作られるので



【サイズ】

高さ : 13.50 cm

横幅 : 28.00 cm

奥行 : 78.00 cm

重量 : 8.25 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



【賞味期限・消費期限を記載の商品につきまして】商品画像に賞味（消費）期限の記載がある場合、そちらはあくまでの見本商品の画像となります。当店ではガイドラインに沿った出荷可能な賞味（消費）期限を定めており、定めた日数以上の商品を出荷させて頂いております。