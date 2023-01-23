『ウイニングフラッグス スニーカー wfj777-lady-low グレー 23.0【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 16時 50分に出品され03月23日 16時 50分に終了予定です。即決価格は7,969円に設定されています。現在838件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ウイニングフラッグス スニーカー wfj777-lady-low グレー 23.0



【商品説明】

・ソール素材または裏地: ゴム

・ヒールのタイプ: フラット

・メイン素材: ゴム

・片足約170ｇ（23.0計測） 片足約210ｇ（26.0計測）

・留め具の種類: レースアップ

・表地: ナイロン

・軽量で通気性の良いニット素材



【サイズ】

高さ : 11.10 cm

横幅 : 21.10 cm

奥行 : 30.00 cm

重量 : 520.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。