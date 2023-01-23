『スケートボード Vitamin 31×8 HEAVEN PERFECT VITAMIN SKATE COMPLETE 初心者から上級まで安心【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 21時 40分に出品され03月17日 21時 40分に終了予定です。即決価格は7,969円に設定されています。現在864件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スケートボード Vitamin 31×8 HEAVEN PERFECT VITAMIN SKATE COMPLETE 初心者から上級まで安心
ラッピングについて
当店ではラッピングは承っておりません。
ご了承くださいませ。
サイズ・カラーの指定について
商品によってはサイズやカラーのラインナップが複数ある場合がございます。
ご希望のカラーやサイズはご購入時のご要望欄に記載をお願い致します。また商品によっては一部カラーやサイズが欠品している場合もございますので在庫状況についてはお気軽にお問合せ下さいませ。
食品の賞味期限について
商品画像は見本となります。
賞味期限に関して見本撮影時のものが掲載されている場合がございますが、当店では賞味期限につきまして最低でも２週間以上、賞味期限を有した商品を販売しておりますのでご安心くださいませ。
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落札価格7969円
864 入札履歴
終了
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