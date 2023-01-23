『TOMIX Nゲージ JR N700 8000系 山陽・九州新幹線 基本セット 98518 鉄道模型 電車【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月09日 02時 17分に出品され03月09日 02時 17分に終了予定です。即決価格は7,968円に設定されています。現在310件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TOMIX Nゲージ JR N700 8000系 山陽・九州新幹線 基本セット 98518 鉄道模型 電車
【商品説明】
・JR九州所属のN700系8
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 20.00 cm
重量 : 1.00 kg
【注意事項】
※商品により、サイズやカラーのラインナップが複数ある場合がございます。また、入数の記載がない場合など、詳細がわかりにくい場合はお気軽にお問合せくださいませ。ご購入後の返品は致しかねます。
※賞味期限や消費期限がある商品と詳細画像につきまして、掲載されている画像はすべてサンプルです。賞味期限に関してもサンプル撮影時のものが掲載されている場合がございますが、当店では賞味期限が十分に有効な未開封商品を販売しておりますのでご安心くださいませ。
※実店舗及び他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れとなる可能性がございます。その際は、別途ご連絡させていただきますのでご了承くださいませ。
セラーコード：X0BHHDKYR3
TOMIX Nゲージ JR N700系 N700S 東海道・山陽新幹線基本セット 4両 98424 鉄道模型 電車 白
¥ 7966
[バッハマン]Bachmann Trains Coaling Station 45979 [並行輸入品]
¥ 7966
HOスケール Bachmann Trainins スナップフィット E-Zトラックリモートターンアウト - 左
¥ 7966
Bachmann Trains スナップフィット E-Z トラック リモートターノート 右 (1/カード) ニッケルシルバーレール グレーロードベッド
¥ 7966
KATO Nゲージ IRいしかわ鉄道521系 黄土系 2両セット 10-1507 鉄道模型 電車
¥ 7966
『新品』『お取り寄せ』{RWM}(再販)1-611 キハ80(M)(動力付き) HOゲージ 鉄道模型 KATO(カトー)(20230907)
¥ 7966
BRIO 大型車庫 33736
¥ 7966
KATO Nゲージ ICE4 増結セット A (3両) 10-1543 鉄道模型 電車
¥ 7966
KATO Nゲージ 103系 スカイブルー 4両セット 10-1743A 鉄道模型 電車 青
¥ 7966
送料無料◆セット販売 HO-3141×5 TOMIX トミックス 私有 UR4形コンテナ (日本石油輸送・3個入)×5 15個セット HOゲージ 鉄道模型（ZN103696）
¥ 7966
送料無料◆セット販売 HO-741×5 TOMIX トミックス 私有貨車 クム1000形×5両セット HOゲージ 鉄道模型（ZN103689）
¥ 7966
カトー (再生産)(N) 10-1367 HB-E300系「リゾートしらかみ」(青池編成) 4両セット 返品種別B
¥ 7966
送料無料◆10-881 KATO カトー 24系 寝台特急「日本海」 6両基本セット Nゲージ 再生産 鉄道模型 【12月予約】
¥ 7966
送料無料◆31781 グリーンマックス 名鉄1850系 (1853編成) 増結2両編成セット (動力無し) Nゲージ 鉄道模型 【1月予約】
¥ 7966
送料無料◆10-1843 KATO カトー E531系 常磐線・上野東京ライン 基本セット(4両) Nゲージ 鉄道模型（ZN113223）
¥ 7966
送料無料◆31749 グリーンマックス JRキハ75形 (高山本線・太多線) 2両編成セット (動力付き) Nゲージ 鉄道模型 【9月予約】
¥ 7966
送料無料◆10-1843 KATO カトー E531系 常磐線・上野東京ライン 基本セット(4両) Nゲージ 鉄道模型 【9月予約】
¥ 7966
プラレール はこにへんしん プラレール おかたづけプレイマップ
¥ 7966
落札価格7968円
310 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！