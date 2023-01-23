『クリスマス墓石リースハンガー 2個 - 6インチ~11インチの調節可能な墓地墓石リースホルダー - ステンレススチール 墓地墓石リーススタンド クリスマス イース【お歳暮】』はヤフオクでから05月08日 10時 30分に出品され05月08日 10時 30分に終了予定です。即決価格は7,968円に設定されています。現在497件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名クリスマス墓石リースハンガー 2個 - 6インチ~11インチの調節可能な墓地墓石リースホルダー - ステンレススチール 墓地墓石リーススタンド クリスマス イースター メモリアルデー 墓石 装飾2 Pcs Christmas Headstone Wreath Hanger- Fit 6""-11"" Adjustable Cemetery Tombstone Wreath Holder- Stainless Steel Cemetery Gravestone Wreath Stand for Christmas Easter Memorial Day Gravestone Decoratioブランド：Watayo商品サイズ：高さ：2.7 cm横幅：13.3 cm奥行：28.7 cm重量：5126 g商品番号：WAT-1-2-4色：Silver素材：Stainless Steel
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落札価格7968円
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終了
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