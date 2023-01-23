『Meseey 4ピース 黒と白のバッファロー格子縞 二層黄麻布リボン 木製ビーズガーランドハンギングボウ 素朴な弓 木製ビーズ装飾 クリスマスツリー ホリデーファ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 00時 22分に出品され03月16日 00時 22分に終了予定です。即決価格は7,968円に設定されています。現在208件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Meseey 4ピース 黒と白のバッファロー格子縞 二層黄麻布リボン 木製ビーズガーランドハンギングボウ 素朴な弓 木製ビーズ装飾 クリスマスツリー ホリデーファームハウス リースデコレーションMeseey 4 Pieces Black and White Buffalo Plaid Double-Layered Burlap Bows with Wood Beads Garland Hanging Bows Rustic Bow with Wooden Bead Decor for Christmas Trees Holiday Farmhouse Wreath Decorationブランド：Meseey商品サイズ：高さ：5.9 cm横幅：15.2 cm奥行：21.4 cm重量：3824 g商品番号：PBBOW22073097色：4pcs X Black White Burlap素材：Wood