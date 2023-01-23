『WILLBOND 30個 黄麻布リボン 天然黄麻布リボン ノットオーナメント 黄麻布リボン リース クリスマスツリー ファームハウス ホリデー キャビネット外装飾 DIY【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月17日 18時 45分に出品され05月17日 18時 45分に終了予定です。即決価格は7,968円に設定されています。現在859件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名WILLBOND 30個 黄麻布リボン 天然黄麻布リボン ノットオーナメント 黄麻布リボン リース クリスマスツリー ファームハウス ホリデー キャビネット外装飾 DIYクラフト(ボーホースタイル)WILLBOND 30 Pcs Burlap Bow Natural Burlap Bow Knot Ornament Burlap Bows for Wreath Christmas Tree Farmhouse Holiday Outside Cabinet Decor or DIY Crafts(Boho Style)ブランド：WILLBOND商品サイズ：高さ：6 cm横幅：13.1 cm奥行：20.2 cm重量：3606 g商品番号：WILLBOND-Christmas Bow-810色：Boho Style素材：