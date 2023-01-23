『タイマーLEDストリングライト 2個パック ミニ電池式 銅線 星空 フェアリーライト 電池式ライト 寝室 クリスマス パーティー 結婚式 センターピース デコレー【2024年最新】 』はヤフオクでから04月27日 23時 33分に出品され04月27日 23時 33分に終了予定です。即決価格は7,968円に設定されています。現在885件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名タイマーLEDストリングライト 2個パック ミニ電池式 銅線 星空 フェアリーライト 電池式ライト 寝室 クリスマス パーティー 結婚式 センターピース デコレーション (5m/16フィート) 温白色Kangheshun Timer Led String Light，2 Pack Battery Operated 5m/16ft Silver Wire Starry Indoor Tiny Fairy Lights Lights for DIY Bedroom，Christmas，Party，Wedding，Christmas Gift Decor(Warm White)ブランド：Kangheshun商品サイズ：高さ：2.1 cm横幅：7.9 cm奥行：17 cm重量：3035 g商品番号：3AA Timer Lights色：Warm White素材：Plastic