『ホーガン 1/200 B787-8 エアインディア 飛行姿勢 (スタンド付属) 完成品【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 03時 01分に出品され03月19日 03時 01分に終了予定です。即決価格は7,968円に設定されています。現在563件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ホーガン 1/200 B787-8 エアインディア 飛行姿勢 (スタンド付属) 完成品
【商品説明】
・対象性別 :男の子
【サイズ】
高さ : 5.70 cm
横幅 : 24.30 cm
奥行 : 42.70 cm
重量 : 610.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7968円
563 入札履歴
終了
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