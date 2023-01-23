『ホーガン 1/200 B787-8 エアインディア 飛行姿勢 (スタンド付属) 完成品【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 03時 01分に出品され03月19日 03時 01分に終了予定です。即決価格は7,968円に設定されています。現在563件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ホーガン 1/200 B787-8 エアインディア 飛行姿勢 (スタンド付属) 完成品



【商品説明】

・対象性別 :男の子



【サイズ】

高さ : 5.70 cm

横幅 : 24.30 cm

奥行 : 42.70 cm

重量 : 610.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ミニカー タグ ホーガン

1/200

B787-8

エアインディア

飛行姿勢

(スタンド付属)

完成品