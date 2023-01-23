『elitegrips(エリートグリップ) 1SPEED ワンスピード スイング練習器 カラー オレンジ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 17時 10分に出品され03月24日 17時 10分に終了予定です。即決価格は7,968円に設定されています。現在577件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

elitegrips(エリートグリップ) 1SPEED ワンスピード スイング練習器 カラー オレンジ



【商品説明】

・グリップ:No.NK510特殊合成ゴム素材(シリカ配合)

・素材:グリップ/No.NK510特殊合成ゴム素材(シリカ配合)シャフト/polycarbonate(ポリカーボネート)より強度を増したポリカーボネート素材使用，バランサー(重り):アイ合金(50g)

・重さ:約330g

・長さ:46インチ



【サイズ】

高さ : 4.70 cm

横幅 : 14.50 cm

奥行 : 121.00 cm

重量 : 870.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。