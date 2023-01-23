『JOYGAR 造花 人工ツゲ材 低木 耐紫外線 色あせない 人工グリーン人工プラスチック 蓮 ホームガーデン ハンギングプランター 屋内 ポーチパティオ オフィス ウ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月13日 18時 37分に出品され04月13日 18時 37分に終了予定です。即決価格は7,968円に設定されています。現在243件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名JOYGAR 造花 人工ツゲ材 低木 耐紫外線 色あせない 人工グリーン人工プラスチック 蓮 ホームガーデン ハンギングプランター 屋内 ポーチパティオ オフィス ウェディングデコレーション(イエロー) 8束JOYGAR 8 Bundles Artificial Flowers Fake Boxwood Shrubs UV Resistant No Fade Faux Greenery Faux Plastic Lotus for Home Garden Hanging Planter Indoor Porch Patio Office Wedding Decoration(Yellow)ブランド：JOYGAR商品サイズ：高さ：8.9 cm横幅：11.9 cm奥行：34.5 cm重量：6161 g商品番号：JOY-AF-8P-Yellow色：Yellow素材：Plastic