『144ピース 造花 ミニ 1.5cm ペーパーローズ ウェディング装飾植物ブーケ 花瓶 ホーム装飾 クリスマスガーランド(レッド) 並行輸入品【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 12時 06分に出品され03月29日 12時 06分に終了予定です。即決価格は7,968円に設定されています。現在856件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名144ピース 造花 ミニ 1.5cm ペーパーローズ ウェディング装飾植物ブーケ 花瓶 ホーム装飾 クリスマスガーランド(レッド)144 Pieces Artificial Flowers Mini 1.5CM Paper Roses Wedding Decorative Plants Bouquet Vases for Home Decor Christmas Garland (Red)ブランド：Somnr商品サイズ：高さ：3.5 cm横幅：12.1 cm奥行：21.7 cm重量：3875 g商品番号：色：Red素材：Paper
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落札価格7968円
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終了
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