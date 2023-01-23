『あの頃がいっぱい~AKB48ミュージックビデオ集~ Type A(DVD3枚組)【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月03日 12時 06分に出品され04月03日 12時 06分に終了予定です。即決価格は7,968円に設定されています。現在683件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 25.0cm2.2cm18.0cm 160g