『4 Rolls/4 Yards Gold Self-Adhesive Crystal Rhinestone Diamond Ribbon/Strips with 2 mm Rhinestones On a Roll Bling Wrap DIY Crafts Rhinestones Tape【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 08時 53分に出品され03月21日 08時 53分に終了予定です。即決価格は7,968円に設定されています。現在278件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名4 Rolls/4 Yards Gold Self-Adhesive Crystal Rhinestone Diamond Ribbon/Strips with 2 mm Rhinestones On a Roll， Bling Wrap DIY Crafts Rhinestones Tape for Home， Cakes， Wedding Decorブランド：SAKEYR商品サイズ：4 Yards高さ：1.9 cm横幅：8.6 cm奥行：23.6 cm重量：4214 g商品番号：US-7845133色：Gold素材：Rhinestone
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落札価格7968円
278 入札履歴
終了
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